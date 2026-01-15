Asamblea aprueba recursos por 1.7 billones para que vuelva el Ferrocarril de Antioquia

La Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras excepcionales por 1.7 billones de pesos para construir el primer tramo Bello y Barbosa. La Gobernación espera que el proyecto se logre extender hasta el Magdalena Medio antioqueño.

La Asamblea de Antioquia aprobó en las últimas horas las vigencias futuras excepcionales para que la Gobernación retome el proyecto del ferrocarril departamental que en una primera etapa irá desde Bello hasta Barbosa en el Valle de Aburrá en una obra de cerca de 30 kilómetros de extensión.

Los recursos aprobados son por 1.7 billones de pesos conectará al Metro de Medellín con la parte más alejada del Norte del Área Metropolitana aprovechando la infraestructura férrea que ya existe y modernizándolo para implementar un sistema ferroviario departamental.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, no ocultó su felicidad por la aprobación de los recursos y aseguró que la verdadera intención es poder conectar al Valle de Aburrá con el Magdalena Medio antioqueño.



“Para construir el tren multipropósito de Antioquia en una primera fase que va desde el municipio de Bello hasta el municipio de Barbosa. Por primera vez vamos a tener transporte masivo desde el norte del Valle de Aburrá, desde Bello hasta Barbosa”, aseguró el secretario Gallón.

Hay que mencionar que el Ferrocarril de Antioquia tendrá estaciones en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y que se espera que otros dos tramos se construyan en total cerca de 20 estaciones desde Caldas hasta Puerto Berrío, con una extensión de 190 kilómetros y tres infraestructuras de carga en diferentes puntos del departamento.

Finalmente, cabe recordar que el proyecto está pensado para que sea un transporte de personas y carga que podría maximizar la economía regional con un fortalecimiento logístico y reducción de algunos costos de transporte para ciertos sectores productivos de Antioquia.