Gobernación ha radicado más de 50 oficios ante MinDefensa para atender seguridad en Antioquia

Si bien reconocen que ha habido respuesta en cierta medida a las peticiones del departamento al Gobierno nacional y a los compromisos pactados en consejos de Seguridad, la Gobernación de Antioquia insiste en pedir grupos especiales para combatir el crimen y contrarrestar la violencia en suelo paisa.

El secretario de Seguridad, Luis Martínez, señaló que el pasado 7 de enero envió un nuevo oficio al ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Sánchez Suárez, para que se refuercen las medidas de seguridad priorizadas en el departamento, ante el accionar criminal del Clan del Golfo.

Según indicó, esta solicitud se fundamenta en las acciones violentas y reiteradas que este grupo armado ejecuta y que vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población civil, como homicidios selectivos —especialmente en las subregiones del Suroeste, Oriente, Magdalena Medio y Norte—, amenazas y extorsiones, mismas regiones donde se espera se fortalezca el pie de fuerza.

Martinez recordó que por ejemplo, para poder abatir a alias el 'Enano' en Amalfi en septiembre de 2024, cabecilla del grupo Libertadores de Colombia, tuvo que venir al departamento el personal de Bogotá, del grupo jungla.



También aseguró que ya ha visto cómo se despliegan capacidades especiales en otras regiones del país, como el departamento de Risaralda al que le designaron un grupo de búsqueda que permanecerá en el territorio tres meses más, por solicitud de autoridades regionales.

"Que mande del orden nacional hombres capacidades superiores en inteligencia, en policía judicial, grupos de comandos especiales que puedan combatir el crimen de manera contundente, yo veo que lo hacen en el Valle, en el Cauca, en el Norte de Santander, no lo hacen en Antioquia. Esa es la pregunta que hay que hacerle al señor ministro de la Defensa", cuestionó Martínez.

Por tal razón, el ente departamental solicitó la implementación urgente de estrategias integrales y medidas de seguridad contundentes, con capacidades diferenciales a las que tiene actualmente la Fuerza Pública en el territorio, con el fin de neutralizar el accionar criminal de este grupo terrorista, que si bien no es el único, viene generando más zozobra.

El secretario aseguró que ha habido por lo menos 50 oficios radicados en los dos años de gobierno que lleva el gobernador Andrés Julián Rendón y que de llegar capacidades especiales al territorio el ente departamental apoyará con la logística necesaria.

"Me atrevo a decir que hay más de 50 solicitudes pidiéndole nuevamente que vuelque los ojos sobre Antioquía. No puedo decir que no hay respuesta. Hemos tenido reuniones con funcionarios que ha enviado el señor ministro al territorio, pero digamos que la respuesta es muy paquidérmica a la dinámica criminal que se maneja en el departamento. Entonces, necesitamos respuestas más contundentes", añadió.

Dentro de las solicitudes están el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y policía judicial, la conformación de grupos operativos especiales y el despliegue de capacidades institucionales del orden nacional en las subregiones más afectadas.Actualmente el departamento cuenta con 5.100 policías, tras un refuerzo reciente de 200 uniformados.