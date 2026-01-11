En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación ha radicado más de 50 oficios ante MinDefensa para atender seguridad en Antioquia

Gobernación ha radicado más de 50 oficios ante MinDefensa para atender seguridad en Antioquia

En medio de crisis por aumento de homicidios, en el más reciente aseguraron que pidieron refuerzos por acciones violentas del Clan del Golfo.

