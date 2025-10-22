Asesinan a señalado de cabecilla de banda dedicada el hurto de lujosos relojes en Medellín

Las autoridades en Medellín anunciaron la muerte de Alexis Quintero Restrepo, alias 'El Cabezón', quien, al parecer, estaba bajo el mando de la temida banda delincuencial Los Rolex, dedicada al hurto de joyas y relojes de alta gama, después de que fuera asesinado su cabecilla hace algunas semanas en Medellín.

El reporte conocido evidencia que alias 'El Cabezón' estaba departiendo con su pareja sentimental en el barrio Aranjuez cuando fue abordado por hombres en moto que le dispararon sin mediar palabra. Según las versiones preliminares, estaba comprando comida en un local comercial cuando le dispararon en varias ocasiones.

Aunque en el vehículo el presunto delincuente estaba acompañado por su pareja sentimental, ni ella ni la persona que estaba atendiendo a alias 'El Cabezón' resultaron heridas por los sicarios que lograron huir en una moto, según habría quedado registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Alexis Quintero Restrepo, que murió en el lugar del ataque luego de recibir heridas en el pecho, estómago y otras partes del cuerpo, se habría hecho cargo de Los Rolex, luego de que el 11 de agosto de 2025 asesinaran a Juan Pablo Estrada Builes, alias 'Mono Rolex', quien era el cerebro detrás del actuar delictivo de la banda delincuencial.



Por ahora, las autoridades en Medellín se encuentran investigando por qué asesinaron al hombre de 23 años y si, quizás, su muerte tiene relación con el homicidio de alias 'Mono Rolex'.

Además, se busca esclarecer quién sería el nuevo cabecilla de la banda delincuencial dedicada al hurto de relojes que podrían costar millonarias sumas de dinero en sectores como Laureles o El Poblado.