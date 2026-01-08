En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a hombre que defendía a su hijo durante robo de $30 millones en Chigorodó; quedó en video

Asesinaron a hombre que defendía a su hijo durante robo de $30 millones en Chigorodó; quedó en video

El delincuente se fue de inmediato del lugar en una motocicleta con un conductor que lo estaba esperando.

Publicidad

Publicidad

Publicidad