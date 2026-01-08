Asesinaron a hombre que defendía a su hijo durante robo de $30 millones en Chigorodó; quedó en video

Repudio en el municipio de Chigorodó por el asesinato de un hombre que trató de impedir el hurto de una millonaria suma de dinero a su hijo. Autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa para identificar y capturar a los responsables

En el Urabá antioqueño las autoridades están tras la pista de dos hombres implicados en el crimen de un hombre en medio de un caso de atraco en plena zona urbana del municipio de Chigorodó.

Los hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona y que ahora sirven como material probatorio dentro del caso, ocurrieron en el barrio Kennedy, cerca de la sede local de la Cruz Roja.

El material visual da cuenta de un hombre que segundos antes de abordar a la víctima aparentemente está hablando por celular para posteriormente acercarse y exigirle que le entregue un morral en el que llevaba 30 millones de pesos que acababa de retirar de una entidad financiera.



En medio de un forcejeo para oponerse al atraco también intervino el padre de la víctima, identificado como Edgar Londoño Sepúlveda, a quien le propinaron disparos con arma de fuego que le causaron la muerte, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital María Auxiliadora.

El delincuente se fue de inmediato del lugar en una motocicleta con un conductor que lo estaba esperando.

La alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, indicó que las autoridades policiales y judiciales están frente al caso por el cual se ofreció una millonaria recompensa para esclarecerlo.

"Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes ayuden a dar información certera y clara para ubicar a las personas y a los sujetos que cometieron desafortunadamente este vil asesinato", dijo la mandataria

Versiones en la región indican que posiblemente el mismo fletero estuvo implicado horas antes en un atraco en zona céntrica del municipio de Necoclí y donde también quedó registrado en cámaras de seguridad.

Allí, el hombre amenazó con un arma de fuego a una persona que transitaba por el lugar y la despojó de sus pertenencias para, posteriormente, huir.