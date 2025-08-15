Publicidad

Así quedó la avioneta que cayó en sector residencial de Medellín: impresionantes imágenes

Así quedó la avioneta que cayó en sector residencial de Medellín: impresionantes imágenes

La avioneta cubría la ruta Tolú–Medellín y se precipitó a tierra en una zona residencial, cerca a la estación Estadio del metro.

avioneta que cayó en sector residencial de Medellín
avioneta que cayó en sector residencial de Medellín
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 04:08 p. m.

En la tarde de este viernes, 15 de agosto, se registró un grave accidente aéreo en el occidente de Medellín, cuando una avioneta que cubría la ruta Tolú–Medellín se precipitó a tierra en una zona residencial, cerca a la estación Estadio del metro.

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, el siniestro dejó al menos dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por organismos de socorro.

Bomberos y unidades de la Policía Metropolitana de Medellín permanecen en la zona para controlar la emergencia y atender las labores de rescate. Las imágenes divulgadas e redes sociales muestran el grave estado en el que quedó la aeronave tras el impacto.

foto-avioneta-caida-medellin.jpg
Avioneta caída en Medellín.
Foto: Dagrd.

