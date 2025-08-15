Así quedó la avioneta que cayó en sector residencial de Medellín: impresionantes imágenes

En la tarde de este viernes, 15 de agosto, se registró un grave accidente aéreo en el occidente de Medellín, cuando una avioneta que cubría la ruta Tolú–Medellín se precipitó a tierra en una zona residencial, cerca a la estación Estadio del metro.

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, el siniestro dejó al menos dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por organismos de socorro.

Bomberos y unidades de la Policía Metropolitana de Medellín permanecen en la zona para controlar la emergencia y atender las labores de rescate. Las imágenes divulgadas e redes sociales muestran el grave estado en el que quedó la aeronave tras el impacto.