Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estadio El Campín
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá
Zarco Aldinever

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Así será el recorrido del desfile de autos clásicos y antiguos en Medellín

Así será el recorrido del desfile de autos clásicos y antiguos en Medellín

Autoridades esperan unos 800.000 asistentes a uno de los eventos más tradicionales de la Feria de las Flores, el desfile de autos clásicos.

Desfile de autos clásicos en Medellín.jpg
Desfile de autos clásicos en Medellín.
Suministrada
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 07, 2025 06:55 a. m.

Medellín vivirá uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores: el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos, que rendirá homenaje a los vehículos familiares de los años 50 y 60. Este iniciará a las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, con cierres viales en todo el trayecto.

El recorrido comenzará en la Circular Primera de Laureles, continuará por la Avenida Bolivariana, después por la Avenida 33, seguirá por la Autopista Sur y la Vía Regional hasta Plaza Mayor. Desde allí el desfile tomará la Avenida del Ferrocarril, pasando por la Avenida Industriales y la Avenida Las Vegas hasta llegar al campus de la Universidad EAFIT.

Víctor Manuel Sánchez, director comercial de la junta directiva Fundación Museo del Transporte, explicó las novedades que se tendrán en esta edición.

Medellín - Panorámica - Metro Medellín / Foto: EFE
Medellín - Panorámica - Metro Medellín / Foto: EFE
Foto: EFE

"Vamos a tener el mayor número de vehículos participantes en los 28 desvíes que hemos hecho, con un número de 381 carros que van a desfilar por toda la ciudad de Medellín y más o menos alrededor de 82 carros comerciales. Vamos a tener una exhibición de 21 vehículos y tendremos el Papa Móvil, donde se movilizó el papa Francisco cuando estuvo en Bogotá", comentó Sánchez.

Este jueves, la Feria de las Flores tendrá una variada programación cultural en diferentes puntos de la ciudad. En el parque de Villa Hermosa se presentarán artistas como Jorge Antonio Oñate y Golpe a Golpe entre las 7:00 de la noche y las 12:00 de la mañana, mientras que en el corregimiento de Altavista el tablado musical, será desde las 6:00 de la tarde, hasta las 11:00 de la noche y contará con la participación de Chelo Ramírez, Risa Loca, entre otros artistas.

De igual manera, en el Parque Cultural Nocturno se contará con una velada al ritmo de la música tropical con un homenaje al Combo de las Estrellas por sus 50 años.

Publicidad

Finalmente, en Santa Elena se celebrará la Semana Cultural con cierres viales desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche, en las calles aledañas al parque principal y la cancha del corregimiento.  

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Noticias de hoy

Feria de las Flores