Medellín vivirá este sábado el Desfile de Chivas y Flores: así será el recorrido

La Feria de las Flores en Medellín se prepara para uno de sus eventos más vistosos: el Desfile de Chivas y Flores, que este sábado 9 de agosto llenará de color y tradición las calles de la ciudad desde las 2:00 de la tarde. Más de 60 chivas imponentes, adornadas con flores y creatividad, partirán del antiguo Puente de Guayaquil y llegarán hasta la Avenida del Ferrocarril, frente a Plaza Mayor.

El Desfile de Chivas y Flores se llevará a cabo este sábado 9 de agosto hasta las las 6:00 de la tarde, con un recorrido que iniciará en la avenida Regional, a la altura del Puente de Guayaquil. Desde allí avanzará hacia el norte hasta la calle San Juan, tomará rumbo oriente por la carrera 57 y finalizará en la avenida del Ferrocarril, frente al Palacio de Exposiciones. Por motivos de logística y montaje, habrá cierres viales desde las 10:00 de la noche del viernes y hasta las 9:00 p. m. del sábado.

Entre las delegaciones participantes estará el municipio de Andes, reconocido como el que más chivas tiene en Colombia. Su alcalde, Germán Vélez, destacó la importancia cultural de este transporte típico:

Recorrido del Desfile de Chivas y Flores 2025.

“Las chivas son patrimonio cultural de nuestro municipio y a través de ellas está grabada toda la historia, todo el desarrollo del campo. Las chivas hacen parte del desarrollo agropecuario de nuestro municipio y hoy lo estamos mostrando como un potencial turístico de Andes”, dijo el mandatario. Como incentivo, la chiva mejor decorada recibirá una placa como la mejor de Antioquia y se convertirá en la imagen oficial del desfile en 2026.



Desfile de Autos Antiguos atrajo 800.000 personas

BLU Radio. Carro antiguo / Foto: Prensa Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

La programación de la feria sigue atrayendo multitudes. Uno de los eventos más concurridos fue el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que en su edición número 28 reunió a más de 800 mil personas. Durante cuatro horas, este recorrido rindió homenaje a los vehículos familiares de los años 50 y 60 bajo la premisa “Eterna primavera sobre ruedas”.

El desfile incluyó autos militares, vehículos restaurados y ejemplares llegados desde Bogotá, Cali, Pereira y Bucaramanga. La gran novedad fue la muestra especial “Entre motores y flores”, que exhibió cerca de 20 joyas históricas fabricadas entre 1900 y 1990, entre ellas el Papamóvil utilizado por el papa Francisco en su visita a Colombia en 2017.

En total, la Secretaría de Turismo de Medellín reporta que más de 2 millones de personas han participado en los 80 eventos públicos de la feria hasta la fecha.