Atacaron una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia: un patrullero resultó herido

Un nuevo ataque contra la Policía Nacional en el municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, dejó como saldo un patrullero herido en uno de sus brazos luego de que hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones en medio de una emboscada, al parecer, ejecutada por el Clan del Golfo.

En el vehículo, que estaba recogiendo unos elementos de dotación, también iba un subintendente de la Policía Nacional que resultó ileso luego de que la patrulla fuera detenida con una explosión cuando estaba cerca de ingresar al casco urbano de Buriticá.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, relató que el patrullero herido no reviste gravedad, pero que ya se activaron los protocolos de seguridad en la zona luego del ataque armado.

"Fueron recibidos con una explosión de baja potencia y también con los disparos. Nos arrojó un patrullero herido en el brazo. Los abordó a un motocarro para evacuar rápidamente el lugar. Queda el vehículo en el sitio y llegaron al casco urbano a recibir la atención de vida e informar lo sucedido", confirmó el comandante encargado.

Lo que se sabe del uniformado herido es que está siendo atendido en Buriticá y que se espera que le hagan una revisión más minuciosa para determinar si se necesita un traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad en otra zona del departamento.

Por ahora se espera que tras realizar algunos trabajos de inteligencia y seguridad en la zona del atentado, la Policía pueda llegar hasta el lugar para retirar el vehículo atacado con explosivos y disparos.