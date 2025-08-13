Atentaron con explosivos contra dos torres de energía en Maceo, Antioquia

Un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica se registró en Antioquia. Dos torres de transmisión de energía fueron afectadas con cargas explosivas en zona rural del municipio de Maceo. Disidencias de las Farc serían responsables del acto terrorista.

La fuerza pública en Antioquia investigan un nuevo hecho terrorista contra la infraestructura eléctrica que se reportó en las últimas horas en la subregión del Magdalena Medio. Dos torres de transmisión de energía adscritas a ISA fueron afectadas con cargas explosivas en la vereda El Ingenio del municipio de Maceo, muy cerca de la vía nacional que comunica a los corregimientos de San José del Nus y La Floresta.

Según Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, los artefactos fueron activados contra la Torre 64 del circuito San Carlos - Primavera y la 112 del circuito San Carlos - Cerromatoso.

Aunque ninguna de las dos infraestructuras colapsaron totalmente, una de ellas quedó bastante inclinada y otra solo tuvo daños en una de sus bases, pero en las demás se identificaron elementos que serían explosivos sin detonar por lo que tropas del Ejército inspeccionan la zona y delantal los protocolos para su desactivación segura.

"Es un atentado terrorista que se atribuye al frente 36 de las disidencias Farc. Inclusive en el sitio muy cerca a donde están las torres, dejaron una bandera de Colombia alusiva a ellos, con logos de ellos", indicó el funcionario.

El funcionario de la administración departamental también confirmó que producto de la situación no se ha visto afectado el servicio de energía del sistema de transmisión que sirve a otros municipios de la zona como San Roque, Puerto Berrío, Yalí y Vegachí.

Este es el tercer hecho similar que se registra en el departamento en menos de tres meses, luego de lo ocurrido a mediados de junio y julio en las localidades de Yolombó y San Roque donde las disidencias de las Farc también fueron señaladas como responsables.