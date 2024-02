Audio evidencia el maltrato que recibía Laura Lopera, de 21 años, asesinada en Medellín

El hermano de Laura Isabel Lopera, la joven de 21 años que habría sido asesinada por un ciudadano extranjero, dio a conocer uno de los mensajes de voz en los que se evidencia como el hombre maltrataba e insultaba a la mujer.

El extranjero le hablaba a la Lopera en español trabado, sin embargo, se logra entender como le decía insultos y le manifestaba que solamente se quejaba. Además, el hombre la habría amenazado con que no le hablara por WhatsApp.

"Puta madre te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y soy puta enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas, debes escucharme, venga y vamos resolver todos (sic), no me hablas por puta WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic)".

Con este material se estaría evidenciando el maltrato que estaba sufriendo Laura Lopera, incluso, días antes de su muerte.

Publicidad

Según información preliminar, el extranjero que aún está fugado, le estaría ayudando económicamente a la mujer para que acabe sus estudios de bachillerato.

Finalmente, se conoció según fuentes oficiales que el hombre estaría en un país de Centroamérica y que ya las autoridades internacionales están trabajando para dar con la captura del señalado.