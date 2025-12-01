Aumentó a 11 cifra de quemados con pólvora durante la alborada en cuatro municipios de Antioquia

La noche de la alborada en Antioquia dejó 11 quemados con pólvora en cuatro municipios. Tres de las víctimas son menores de edad que se encontraban manipulando y observando la quema de pirotecnia en Medellín, ciudad que concentra la mayoría de los casos.

No fue alentador el balance de la noche de la alborada en Antioquia, pues aunque se dio inicio a una época festiva, la quema de pólvora dejó siete afectados en Medellín, dos en Nechí y de un caso en Envigado y Bello, es decir que el 81% de las víctimas se concentra en el Valle de Aburrá. De estos, siete estaban manipulando pirotecnia, por lo que los restantes cuatro fueron observadores.

Según el primer reporte de vigilancia intensificada de pólvora de la Gobernación de Antioquia, que adelantará hasta el 17 de enero en los 125 municipios del departamento, el 1 de diciembre de 2024 hasta la misma hora se presentaron 8 casos, es decir que se registró incremento.

A la par, señalaron que tres casos corresponden a menores de edad, todos ocurridos en Medellín, y en adolescentes entre los 15 y 17 años, quienes sufrieron quemadura de segundo grado en cara y mano, ocasionada por volcanes, mientras observaba; mientras que los otros dos estaban manipulando pólvora, lo que les causó quemaduras de tercer grado en la mano, por voladores y en el cuello y tronco, ocasionada por juego pirotécnico, respectivamente. Al respecto se refirió la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez.



“Fueron 11 quemados y estamos haciendo la contribución más alta, pero lamentable para el país, que de 15 personas quemadas, 11 son de Antioquia. Tres más que el año anterior. Insistimos en un asunto de responsabilidad. Acá hubo tres jóvenes con lesiones”, relató.

Otro de los casos más preocupante fue el de un hombre de 21 años con quemadura, lo que le causó amputación en la mano, por voladores, durante la manipulación, en el municipio de Bello.

A su vez llama la atención que de las víctimas por quemaduras ocho son hombres y tres mujeres, en rangos de edad entre los 15 y los 36 años, por uso u observación de la quema de voladores (cuatro de los casos), luces de bengala, juegos pirotécnicos, volcanes.

El ente departamental aclaró que en la tarde de este lunes darán otro reporte, teniendo en cuenta otros casos que se pudieran haber registrado luego de las 6:00 de la mañana, estadísticas que son analizadas por un equipo de la Secretaría de Salud e Inclusión Social integrado por epidemiólogos, el laboratorio departamental y el CRUE.

Si bien no se registraron intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol durante este primero de diciembre, la Gobernación de Antioquia reiteró que con el fin de prevenir intoxicaciones por licor adulterado, es fundamental comprar solo en lugares confiables, verificar que las botellas estén completamente selladas, consultar al médico si presenta náuseas, visión borrosa, dolor de cabeza intenso o mareo después de consumir licor y denunciar la venta ilegal de licor.