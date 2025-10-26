Autoridades de Medellín suspendieron obras en 11 hectáreas de suelo forestal en Altavista

Con la obras suspendidas y exponiéndose a sanciones están las personas a cargo de dos construcciones en la vereda El jardín del corregimientos de Altavista, donde pese a las órdenes de suspensión impuestas por la autoridad competente, estas continuaron levantándose.

Tras recorridos adelantados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial por esta zona clasificada como suelo forestal protector, de alto valor ecológico y estratégico para la ciudad, esta dependencia elaboró nuevos informes técnicos, que sirvieron como sustento para que la corregiduría ordenara la suspensión de otras seis obras, por lo que ya son en total 42 reportes en esta zona, por intervenciones irregulares que afectan el entorno natural y van en contra de la norma urbanística. Al respecto se refirió el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara.

"Las zonas rurales de Medellín, como Altavista, Santa Elena y San Cristóbal, se ha detectado de manera generalizada la mala práctica de compraventa y predios en pro individuo y construcciones independientes sin licencia, superando los índices y densidades permitidas por el POT. Esto no solo es una infracción, sino una amenaza para la vida y el entorno", indicó.

En los informes se registran las condiciones de las obras, la existencia o no de licencia, la ubicación del predio y las posibles afectaciones al suelo o al ecosistema. Con base en esa información, la corregiduría determina si procede la suspensión o la apertura de un proceso sancionatorio.



Cuando se evidencia reincidencia o desacato, las sanciones son más severas, y el hecho de que las construcciones estén en suelo forestal protector agrava la falta por el daño ambiental que puede generarse en un área de protección.

Otras autoridades hicieron parte del recorrido que dio origen a estas medidas, como lo son la Policía Nacional, la Corregiduría de Altavista y la Personería. En lo corrido del año el Distrito ha realizado un aproximado de 649 procesos sancionatorios por comportamientos contrarios a la integridad urbanística.