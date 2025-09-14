En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades han atendido este año a 2.000 familias confinadas o desplazadas en Antioquia

Autoridades han atendido este año a 2.000 familias confinadas o desplazadas en Antioquia

La Unidad de Víctimas indicó que ha entregado cerca de 40 toneladas de alimentos y artículos de aseo en los últimos meses en El Bagre y Valdivia.

Ayudas humanitarias llegan a víctimas en Antioquia
Unidad de Víctimas en Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:00 p. m.

Los graves acontecimientos de orden público que han afectado al departamento de Antioquia durante este año han llevado a que miles de personas se vean obligadas a padecer fenómenos como el desplazamiento o el confinamiento, por lo que la Unidad de Víctimas aseguró que en la búsqueda de atender a los afectados ya ha entregado varias toneladas de ayudas en las localidades afectadas.

Según destacó la entidad a la fecha ha logrado beneficiar a 2.399 personas con 41 toneladas de alimentos y artículos de aseo que fueron entregadas en 12 veredas del corregimiento Puerto López en el municipio de El Bagre, así como en varias zonas rurales del municipio de Valdivia.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, María Isabel de la Valvanera López, indicó que las ayudas se han dado en las subregiones más golpeadas por el conflicto como en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

"Han recibido toneladas de alimentos y artículos de aseo que llegaron a estas zonas apartadas para garantizar su subsistencia mínima. Esta población ha sufrido confinamiento que se ha agudizado en los últimos en los últimos meses", detalló la directora.

Destacan desde la Unidad para las Víctimas que los beneficiados sufrieron de restricciones de movilidad, transporte, comercio y abastecimiento de diferentes productos por parte de grupos armados como el Clan del Golfo, ELN o las disidencias.

Asimismo, la Unidad para las Víctimas confirmó que en el transcurso del 2025 ha atendido a más de 2.000 familias desplazadas o confinadas durante 22 emergencias por conflicto armado en el departamento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reparación a víctimas

Antioquia

Noticias de hoy

Desplazamiento forzado

Publicidad

Publicidad

Publicidad