Autoridades han atendido este año a 2.000 familias confinadas o desplazadas en Antioquia

Los graves acontecimientos de orden público que han afectado al departamento de Antioquia durante este año han llevado a que miles de personas se vean obligadas a padecer fenómenos como el desplazamiento o el confinamiento, por lo que la Unidad de Víctimas aseguró que en la búsqueda de atender a los afectados ya ha entregado varias toneladas de ayudas en las localidades afectadas.

Según destacó la entidad a la fecha ha logrado beneficiar a 2.399 personas con 41 toneladas de alimentos y artículos de aseo que fueron entregadas en 12 veredas del corregimiento Puerto López en el municipio de El Bagre, así como en varias zonas rurales del municipio de Valdivia.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, María Isabel de la Valvanera López, indicó que las ayudas se han dado en las subregiones más golpeadas por el conflicto como en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

"Han recibido toneladas de alimentos y artículos de aseo que llegaron a estas zonas apartadas para garantizar su subsistencia mínima. Esta población ha sufrido confinamiento que se ha agudizado en los últimos en los últimos meses", detalló la directora.

Destacan desde la Unidad para las Víctimas que los beneficiados sufrieron de restricciones de movilidad, transporte, comercio y abastecimiento de diferentes productos por parte de grupos armados como el Clan del Golfo, ELN o las disidencias.

Asimismo, la Unidad para las Víctimas confirmó que en el transcurso del 2025 ha atendido a más de 2.000 familias desplazadas o confinadas durante 22 emergencias por conflicto armado en el departamento.