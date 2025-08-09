Autoridades identificaron cinco cuerpos hallados en fosa común en Santa Bárbara, Antioquia

Luego del macabro hallazgo de cinco cuerpos en zona limítrofe entre el caso urbano y la ruralidad del municipio de Santa Bárbara, suroeste de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya fueron exhumados e indicó nuevos detalles del caso.

Los restos corresponden a cuatro hombres y una mujer, los cuales fueron identificados por investigadores de la Sijín en distintas zonas, pero cercanas a un lugar conocido como Palestina y, posteriormente, llevados a Medicina Legal en Medellín para su identificación.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Luisa Fernanda Bermúdez Quintana, de 28 años; Jaime Andrés Llanos Ospina, alias ‘La Carta’, de 24 años; Juan Carlos Escobar, alias ‘Calvo’, de 37 años; Ángel Enrique Horta Ramos, alias ‘El Chamo’, y Javier Felipe Cerquera Patiño.

Según la investigación del ente acusador, todos habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como "Los de Jhony". A la par, se indicó que la mujer fue reportada como desaparecida en marzo de este año y se evidenció, además, que luego de su desaparición sus cuentas bancarias fueron saqueadas.

El alcalde de esa localidad, Jorge Mario Quintana, opinó que se requiere de todos los elementos probatorios en cuya recopilación avanza la Policía en conjunto con otras entidades judiciales a través del cruce de información para determinar los móviles de estas muertes violentas.

"Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo", manifestó el mandatario.

Reportes de la Policía sugieren que hay al menos nueve grupos de delincuencia organizada actuando en el Suroeste de Antioquia, la mayoría vinculados al microtráfico y relacionados con el Clan del Golfo. Disputas se intensifican por aquellos que intentan independizarse de la cooptación de aquellos con mayor poder.