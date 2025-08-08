Hallan tres personas muertas en zona rural de Betulia, Antioquia: están sin identificación

Autoridades confirmaron la muerte violenta de tres hombres, de entre 30 y 35 años que estaban indocumentados, en el sector el Águila del municipio de Betulia, específicamente en la vía que comunica con la vecina localidad de Urrao, a tan solo 10 minutos del casco urbano.

Fue la misma comunidad la que reportó el hecho, pues se escucharon ráfagas de fusil y múltiples disparos. A esta hora la Policía Antioquia intenta determinar si este triple homicidio se debe a las disputas de grupos ilegales que operan en la zona o si tiene otros móviles, según confirmó el coronel Óscar Rico a Blu Radio.

El alcalde Néstor Camilo Serna señaló que ha sido difícil la extracción de los cuerpos, debido a que es en una zona rocosa. A la par indicó que el primero fue hallado en la mañana y los otros dos esta tarde, en zona boscosa y dentro de unos matorrales, pero que se avanza en poder recuperarlos prontamente, para que también logren ser identificados.

"Tres grupos al margen de la ley en nuestro territorio. En esta época donde se avecina la cosecha de café, también, digamos, puede estar teniendo mayor presencia dentro del territorio y que presenta por su geografía lugares de fácil corredor de movilidad de esos grupos al margen de la ley", indicó el mandatario.

Por lo pronto no se descarta por parte de las autoridades que el número de víctimas ascienda a cuatro, pero las labores se van complicando con la entrada de la noche y el clima en esta zona de Antioquia.

"En este momento las autoridades se encuentran, en este momento se encuentran extrayéndolo y bueno, esperamos que nos informen y que finalmente las autoridades nos informen con mayor claridad qué pudo haber pasado. Tuvimos un consejo de seguridad en horas de la mañana", agregó el mandatario.

En cuanto a los autores del hecho, es un aspecto que es materia de investigación por parte las autoridades, pero se conoce que en el municipio opera el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y un grupo de delincuencia denominado 20 de julio, que ha sido protagonista de otros hechos de violencia recientes.