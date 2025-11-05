En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades investigan causas de conato de incendio en el Palacio de Justicia de Medellín

Autoridades investigan causas de conato de incendio en el Palacio de Justicia de Medellín

Los hechos ocasionaron la evacuación de cuatro pisos de oficinas de la entidad, pero logró ser controlado rápidamente por parte de Bomberos Medellín.

