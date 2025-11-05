Autoridades investigan causas de conato de incendio en el Palacio de Justicia de Medellín

Las autoridades judiciales y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín adelantan investigaciones para establecer las causas del incendio, en fase inicial, que se registró en la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, ubicado en el centro de la ciudad.

Según informó la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, el hecho ocurrió hacia las 10:15 de la mañana en la bodega del almacén, situada en el piso inferior del edificio. Funcionarios del área detectaron a tiempo el fuego e hicieron uso inmediato de los extintores disponibles, logrando contener las llamas antes de que se propagaran a otras zonas. Sin embargo, la gran cantidad de humo obligó a activar los protocolos de emergencia establecidos.

Como medida preventiva, fueron evacuados los pisos 1 al 4 del Palacio, en los cuales se percibía una fuerte presencia de humo. Minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al lugar y asumieron el control de la situación. A las 10:50 de la mañana, el comandante del incidente confirmó que el conato había sido completamente extinguido y que no existía riesgo para los ocupantes, por lo que se autorizó el reingreso al edificio y la reanudación de las actividades judiciales.

La Dirección Seccional de Administración Judicial agradeció la rápida y efectiva actuación del personal del Palacio, los brigadistas, los coordinadores de evacuación y el Comité Operativo de Emergencias, así como la oportuna respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos.



Actualmente, técnicos especializados realizan las indagaciones correspondientes para determinar el origen del fuego y establecer si se trató de una falla eléctrica, un accidente o algún otro factor. La entidad "reiteró su compromiso con la seguridad de los servidores judiciales y usuarios", y anunció que continuará fortaleciendo los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.