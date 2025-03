Bebé de 6 meses murió por tosferina en Medellín: lo remitieron desde Santa Fe de Antioquia

En Medellín se registró la primera muerte por tosferina este año. Se trata de un bebé de seis meses de nacido, que fue remitido desde el municipio de Santa Fe de Antioquia a la ciudad, justamente por su grave estado de salud.

Aunque se trata de casos aislados, ya se han registrado cinco en lo que va de 2025, los cuales son de una trillizas de seis años de edad y dos niños más de cinco, según confirmó Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

"Un menor de seis meses de edad que, infortunadamente, fallece en nuestra ciudad. Por eso es muy importante no subestimar los síntomas respiratorios, todos los síntomas respiratorios menores de edad, que haga que el bebé no coma, que no duerma bien, que la fiebre no la puede manejar, que se le hunden las costillitas cuando respira o que la boquita se le pone morada, cualquiera de esos síntomas hay que consultar por urgencia", detalló.

Almanza explicó que en los niños pequeños, las infecciones respiratorias se pueden agravar y complicar con bronquitis o neumonía, lo que aumenta el riesgo de fallecimiento porque “los pulmones ya no responden y no tienen la capacidad suficiente para ingresar el oxígeno que el cuerpo necesita”.

Hasta el momento, en Antioquia se han confirmado a través de pruebas de laboratorio 20 casos y según la Secretaría de Salud del departamento, para estos se iniciaron acciones en el territorio, como la adelantada la semana anterior cuando se identificó un brote en el municipio de Urrao. Hasta allí se desplazó un equipo para atender la situación.

Asimismo, indicaron que durante este año no se han registrado muertes confirmadas para tosferina.

Según indicó la líder de epidemiología, Antioquia ha hecho un muy buen control de la enfermedad a través de la vacunación, tanto en embarazadas, como en menores de cinco años, cuyas dosis se aplican a los dos, cuatro y meses, el refuerzo a los 18 meses y la vacunita a los cinco años.