Biblioteca España en Medellín abriría al público en febrero de 2026, ¿qué le falta?

El 27 de agosto de 2015 se tomó la decisión de clausurar las obras que se estaban haciendo para tratar de reparar algunas fallas que se tenían en la infraestructura física del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio o la también conocida Biblioteca España, sin embargo, pocos esperaban que hoy, 3.679 días después aún esta edificación no esté abierta al público porque las obras aún no han finalizado.

A pesar de las constantes promesas, el año pasado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la Biblioteca España iba a estar lista antes de empezar el 2025, no obstante, su anuncio quedó en limbo y solo fue hasta este 22 de septiembre que se conoció que las obras no han culminado por problemas jurídicos con el contratista que había contratado la Alcaldía de Medellín en 2021.

Según reveló el mandatario, el contrato inicial fue por 28.075 millones de pesos, pero se hicieron adiciones superiores a los 17.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, es decir, el valor terminó elevado hasta los 45.075 millones de pesos y aún así las obras nunca se terminaron. Gutiérrez indicó que también se hallaron presuntas irregularidades a la hora de escoger el contratista.

"Fue adjudicado a IDC Inversiones S.A.S., que ha incumplido este contrato y que no terminó la obra. Fue el único proponente en ese proceso. Le entregaron básicamente, siendo el único que se presentó, le entregaron este contrato", aseguró.



La información que dio a conocer la Alcaldía es que en 2024 se encontraron con las obras en un 65% y que hasta diciembre del año anterior avanzaron hasta el 98%, no obstante IDC, uno de los dueños del polémico lote de Aguas Vivas que tiene ad portas de un juicio a Daniel Quintero Calle y otros exfuncionarios, incumplió con el contrato y por ello el convenio se suspendió en febrero de 2025, fecha desde que están paradas las obras.

El alcalde de Medellín aseguró que IDC es demandado por incumplir el contrato y por ello, entre otras penalidades, deberá pagar los sobrecostos de las obras que comenzarán en las próximas semanas.

"Nosotros al contratista se le está haciendo efectiva la cláusula penal, donde lo sancionaremos por irresponsabilidad y por dejar una obra inconclusa", señaló.

Aunque estos hechos fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2024, y están incluidos en los hallazgos de presunta corrupción relacionados con la anterior administración, también se encontró que el contrato no tenía algunos requerimientos mínimos de seguridad en las instalaciones.

El mandatario local insistió que una vez se conocieron las supuestas irregularidades se pusieron nuevos requisitos en las obras que serán adjudicadas en los próximos 15 días por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y que tendrán una inversión de 3.600 millones de pesos.

"Donde se exigieron adecuaciones adicionales relacionadas con sistemas contra incendios, zonas seguras y rutas de evacuación adicionales que no habían sido contempladas en el diseño del proyecto cuando entregaron el contrato", reveló.

Hay que destacar que para que este proceso se pudiera realizar y se busque un nuevo contratista, el pasado 27 de agosto de 2025 se firmó el contrato de finalización con IDC con el que se habilitó jurídicamente a la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín para contratar nuevamente en la Biblioteca España que lleva más de 10 años cerrada.

Sobre lo que falta en las tres construcciones que sobresalen en el Nororiente de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez indicó que la Caja 1 y la Caja 2 se encuentran cercanas a entrar en operación.

"La Caja 1 tiene una exigencia de red contra incendios adicional en el sótano uno, por lo demás se encuentra ya terminada. La Caja 2 tiene obras finalizadas, tiene pendiente las vidrieras internas del piso tres al cinco, pasamanos y recubrimientos, interiores y pintura", confirmó.

El alcalde de Medellín indicó sobre la Caja 3, que es el auditorio, que aunque cuenta con fachada y estructuras finalizadas, aún faltan terminar acabados, redes técnicas y dotación, para la cual se invertirán cerca de 2.000 millones de pesos. Además, otros 2.400 millones de pesos llegarán para los demás elementos de equipamiento que necesita el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio.

A la espera de conocer el nuevo contratista, el mandatario se refirió al cronograma de entrega de las obras que manejan desde la Alcaldía de Medellín y que por lo menos demoraría cuatro meses para las Cajas 1 y 2.

"En febrero de 2026 vamos a poder estar habilitando ya Caja 1 y Caja 2 y la Caja 3, que es donde está el auditorio, se entregará a más tardar en mayo del 2026", informó.

Por último, señalaron desde la Alcaldía de Medellín que son 4.400 millones de pesos que se destinarán para la dotación de libros, computadores, muebles y demás elementos necesarios para que en febrero de 2026 se abran las puertas para la comunidad.