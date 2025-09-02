Publicidad

Bloqueos en Troncal del Café incrementan 30 % costos operativos del transporte de pasajeros

Bloqueos en Troncal del Café incrementan 30 % costos operativos del transporte de pasajeros

Empresas que prestan sus servicios al Suoreste de Antioquia siguen operando por vías alternas. Trayectos han aumentado más de un ahora.

Terminales en Medellín.jpg
Terminales de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:40 p. m.

Tras no haber llegado a un acuerdo durante una reunión en las últimas horas, el bloqueo intermitente que se mantiene sobre la vía Pacífico 1 hacia el Suroeste de Antioquia ha tenido graves impactos en varios sectores, entre ellos el del transporte de pasajeros.

Según Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, al prestar un servicio considerado jurídicamente como esencial, las 22 empresas que tienen operación hacia esta subregión de Antioquia no han detenido sus servicios.

Sin embargo, sí han debido implementar rutas alternas: la Medellín - Santa Bárbara y la vía por Santa Fe de Antioquia lo que ha representado hasta 80 kilómetros adicionales por trayecto y hasta un 30% más de costos operativos.

"Costos operativos se nos aumentaba en más de un 30 %. La disminución de pasajeros por los bloqueos fuel del 8.7% con respecto a los demás días de la semana anterior. Entonces esto empieza a a dificultar la operación", explicó Echeverri.

Aunque la disminución en la demanda de pasajeros se ha visto afectada casi en un 9% por esta contingencia, Echeverri explicó que continúa el despacho de buses desde las terminales de Medellín, pero amparadas en disposiciones legales cada empresa puede determinar un eventual incremento de los tiquetes teniendo en cuenta las nuevas condiciones de operación.

"Cada vez que lleguen a la terminal van a encontrar una solución, una ruta alterna. En algunos casos, los transportadores van a sacrificar su propia decisión en no aumentar el valor del tiquete. Otras empresas lo van a hacer con el aumento del consumo de combustible y del tiempo", destacó.

En las últimas horas a través de su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó las vías de hecho adoptadas en la vía, en inmediaciones del peaje Amagá, y aseguró que ya se hizo la solicitud para “despejar” el corredor.

Por esto es posible que si no hay un acuerdo entre manifestantes con la concesión o el Gobierno nacional, haya una intervención por parte de la fuerza pública.

