Cae cabecilla de 'Los Alhamel', temida red de secuestro a comerciantes en Antioquia

La Policía logró la desarticulación del grupo delincuencial 'Los Alhamel', dedicado al secuestro y la extorsión en el Oriente antioqueño. El presunto cabecilla seguía delinquiendo, a pesar de estar pagando una condena por el crimen de un reconocido empresario

Durante los operativos realizados en Medellín, Bello y Caldas, fueron capturadas seis personas, entre ellas alias 'El Negro', cabecilla de la estructura, quien a pesar de estar condenado a 35 años de prisión por el secuestro y homicidio del reconocido empresario antioqueño de arepas El Carriel, continuaba delinquiendo. En aquel caso, ocurrido en 2024, la víctima fue asesinada y su esposa resultó herida.

Las investigaciones señalan que 'Los Alhamel' estarían detrás de varios secuestros y hurtos a comerciantes y agricultores en municipios como La Unión, La Ceja y Rionegro, donde exigían altas sumas de dinero por la liberación de sus víctimas.

"El hecho más relevante tiene ocurrido el 17 de octubre del 2024, cuando integrantes de este grupo común organizado delincuencial perpetuaron el secuestro a un agricultor del municipio de La Unión, exigiendo a su familia la suma de 500 millones de pesos para su liberación", aseguró el coronel Oscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.



Según las autoridades, alias 'El Negro' presenta anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, homicidio y tráfico de estupefacientes. En ese mismo operativo, fue capturado alias 'Toreto' o 'Pecas', quien presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes.