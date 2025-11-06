En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cae cabecilla de 'Los Alhamel', temida red de secuestro a comerciantes en Antioquia

Cae cabecilla de 'Los Alhamel', temida red de secuestro a comerciantes en Antioquia

La Policía de Antioquia logró la desarticulación del grupo delincuencial “Los Alhamel”, dedicado al secuestro y la extorsión en el Oriente antioqueño.

ESTRUCTURA ORIENTE.jpg
Desarticulada 'Los Alhamel', dedicados a secuestrar comerciantes en Antioquia.
Foto: Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025
Editado por: Carolina Zuluaga Hoyos

Publicidad

Publicidad

Publicidad