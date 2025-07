A más de 10 días del secuestro de caficultor en Antioquia no hay pistas de su paradero

Ha pasado ya más de una semana y poca o nula información han tenido familiares y autoridades locales en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, sobre el paradero de Fabio de Jesús Berrío, el hombre secuestrado desde el pasado 19 de junio en su finca de la vereda La Arboleda.

El alcalde de esa localidad, León Darío Acevedo, aseguró que aunque el caso ya está siendo manejado por la Fiscalía y organismos de inteligencia hasta el momento nadie ha sido contactado para dar información sobre la víctima ni el hecho se lo ha atribuido algún grupo criminal.

"Directamente ese caso lo tiene la Fiscalía. Está muy hermético el tema, pero la verdad es que hasta hoy, según la última información, que no habían hecho ningún pedido y que no se lo ha atribuido ningún grupo en particular", expresó el mandatario.

Sobre la situación por ahora se conoce que los responsables del rapto vestían prendas militares y amenazaron a familiares que se encontraban con Berrío amordanzándolos y obligándolos a permanecer encerrados en lugar de los hechos por algunos minutos.

También el vehículo en el que dejaron la zona fue encontrado abandonado en jurisdicción de Salgar y todo está siendo analizado por expertos. Precisamente el alcalde Acevedo advirtió que se encuentran a la espera de un informe de avances por parte de las respectivas entidades para determinar la factibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita el hallazgo de este caficultor

"El gobernador estuvo muy dispuesto a plantear algo si se estimara conveniente, pero la fiscalía hasta hoy no se ha pronunciado. Entonces estamos esperando que ellos den un avance del seguimiento que está haciendo y ya procedemos a mirar cualquier otra alternativa", manifestó Acevedo.

Publicidad

A las investigaciones de las autoridades se han sumado versiones de testigos y videos de cámaras de seguridad con el fin de identificar quiénes estarían tras la situación que ha generado temor y rechazo en esta subregión de Antioquia.