Cajera que se robó $400 millones en Antioquia fue condenada a 7 años en prisión

Luego de que Jenni Marcela Ortiz Díaz se allanara los cargos que le fueron imputados, un juez de conocimiento le dio medida privativa de la libertad en un centro carcelario durante 7 años por el delito de hurto calificado y agravado de una entidad bancaria en el municipio de Sabaneta, Antioquia.

Según la investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024 cuando Ortiz decidió cometer un millonario hurto en la empresa donde trabajaba como cajera principal y de donde se apropió de manera irregular de más de 435 millones de pesos.

Lo que explican las autoridades competentes es que para poder cometer el robo, la mujer llamó hasta la central de la entidad bancaria para pedir que abrieran la bóveda donde estaba el dinero y posteriormente le pidió a su compañera que fuera a recogerle un domicilio a la calle para facilitar la extracción de los billetes.

Además, el hurto también contó con la alteración y desconexión de las cámaras de seguridad, situación que le permitió a Ortiz sacar el dinero en una tula para luego huir de su lugar de trabajo. Sin embargo, la mujer fue rápidamente identificada y menos de un mes después del robo fue capturada por la Policía Nacional.



Por el momento la defensa de Jenni Marcela Ortiz Díaz solicitó la prisión domiciliaria por una enfermedad grave que supuestamente sufre la mujer, no obstante Medicina Legal no certificó la condición por lo que la sentencia deberá ser cumplida al interior de una cárcel.