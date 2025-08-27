Capturan a alias ‘Punta’, vinculado al homicidio de un sargento del Ejército en Antioquia

Capturan a alias ‘Punta’ integrante del Clan del Golfo vinculado en el homicidio de un sargento primero del Ejército en el Occidente de Antioquia. Según las autoridades, este hombre reportaba movimientos de la Fuerza Pública y de la ciudadanía con el fin de facilitar el tráfico de armas, explosivos y estupefacientes.

La operación se llevó a cabo en la vereda La María, municipio de San Pedro, donde mediante un despliegue operativo se logró ubicar y detener a Hernán Alexander Londoño, alias “Punta”, integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, con injerencia en los municipios de Belmira y San Pedro, que contaba con dos años de trayectoria criminal, desempeñándose como el encargado de reportar movimientos de la Fuerza Pública y de la ciudadanía con el fin de facilitar el tráfico de armas, explosivos y estupefacientes.

Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, este hombre está vinculado en el homicidio de un Sargento Primero del Ejército Nacional, ocurrido en el municipio de San Jerónimo, zona de influencia del grupo armado.

"Está vinculado al homicidio de nuestro suboficial en uso de retiro del ejército asesinado el mes anterior en zona rural del municipio de San Jerónimo", indicó el coronel.

Es de anotar que este sujeto era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, homicidios selectivos, extorsiones y actos terroristas.