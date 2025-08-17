Capturan a hombre que tenía una boa y un conejo que sería su alimento en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que luego de realizar un procedimiento de registro y control en el barrio Castilla de Medellín, una persona fue capturada por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En esta zona de la capital de Antioquia se halló una boa constrictor y un conejo en precarias condiciones.

Según el reporte de las autoridades, luego de encontrar a la boa constrictor, se encontró al conejo que al verificar con el dueño de los animales se constató que este habría sido destinado como alimento para el reptil. La boa, cuyo valor ecológico se estima en seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, fue entregada al Área Metropolitana.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que la persona capturada fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

"Durante el procedimiento se logró la incautación de una especie de la fauna silvestre colombiana, una boa constrictor, cuyo valor ecológico está estimado en seis salarios mínimos mensuales legales vigentes", aseguró Castaño.

Las autoridades en Medellín mencionaron que el conejo fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla para recibir atención y cuidado especializado, a la vez que se confirmó que el capturado deberá responder por los cargos que se le imputan.

Por último, la Alcaldía de Medellín resaltó que acompañarán a las unidades policiales, quienes van a continuar realizando este tipo de operativos para evitar el uso indebido de la fauna o, en su defecto, el tráfico ilegal de este tipo de especie con un alto valor económico en los mercados nacionales e internacionales.