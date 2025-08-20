Capturan en Apartadó a alias 'Óscar': enviaba dos toneladas de cocaína al mes a EE. UU.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó que fue capturado en el municipio de Apartadó un hombre requerido en extradición por la Corte del Distrito de Columbia por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

El hombre identificado como Óscar David Galindo, alias 'Óscar', fue capturado luego de varios meses de trabajo investigativo realizado en el Urabá antioqueño. 'Óscar' quien contaba con más de 14 años de trayectoria criminal entre Antioquia y Córdoba.

En Apartadó fue capturado alias 'Óscar', un narco que trabajaba bajo la modalidad outsourcing con el Clan del Golfo. El hombre, requerido por las autoridades estadounidenses, enviaba hasta dos toneladas de cocaína al mes hacia Norteamérica. #VocesySonidos pic.twitter.com/MXLmw5SMaE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 20, 2025

Según destacaron las autoridades, el hombre delinquía en el departamento bajo el modelo de outsourcing con el Clan del Golfo. En esta zona de Colombia, 'Óscar' coordinaba el tráfico de dos toneladas de cocaína enviadas desde Urabá y el Golfo de Morrosquillo hacia México.

El recién capturado y que deberá responderle a las autoridades norteamericanas por la distribución de estupefacientes, fue detenido por la Policía Nacional en una zona rural de Apartadó y ya fue dejado a disposición de las autoridades competentes que decidirán cuándo será su traslado a Estados Unidos.

El mayor Triana en su cuenta de X destacó que en lo que va de 2025, la Policía Nacional ha logrado capturar a 158 personas con fines de extradición.