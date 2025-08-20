Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Apartadó a alias 'Óscar': enviaba dos toneladas de cocaína al mes a EE. UU.

Capturan en Apartadó a alias 'Óscar': enviaba dos toneladas de cocaína al mes a EE. UU.

El hombre era un narcotraficante que trabajaba bajo la modalidad outsourcing con el Clan del Golfo.

Capturado por narcotráfico en Urabá.jpg
Capturado por narcotráfico en Urabá.
Foto: Policía Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 20, 2025 02:39 p. m.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó que fue capturado en el municipio de Apartadó un hombre requerido en extradición por la Corte del Distrito de Columbia por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

El hombre identificado como Óscar David Galindo, alias 'Óscar', fue capturado luego de varios meses de trabajo investigativo realizado en el Urabá antioqueño. 'Óscar' quien contaba con más de 14 años de trayectoria criminal entre Antioquia y Córdoba.

Según destacaron las autoridades, el hombre delinquía en el departamento bajo el modelo de outsourcing con el Clan del Golfo. En esta zona de Colombia, 'Óscar' coordinaba el tráfico de dos toneladas de cocaína enviadas desde Urabá y el Golfo de Morrosquillo hacia México.

El recién capturado y que deberá responderle a las autoridades norteamericanas por la distribución de estupefacientes, fue detenido por la Policía Nacional en una zona rural de Apartadó y ya fue dejado a disposición de las autoridades competentes que decidirán cuándo será su traslado a Estados Unidos.

El mayor Triana en su cuenta de X destacó que en lo que va de 2025, la Policía Nacional ha logrado capturar a 158 personas con fines de extradición.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Urabá

Clan del Golfo

Estados Unidos

Noticias de hoy