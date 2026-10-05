Capturan en Valdivia a alias 'Lobo', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de 'Calarcá'

En un operativo conjunto desarrollado en la vereda La Paulina, del municipio de Valdivia, las autoridades lograron capturar a dos integrantes del Frente 36 de alias 'Calarcá', entre ellos, uno de los más buscados en el departamento de Antioquia.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, fue quien informó sobre el procedimiento en donde cayó alias 'Lobo' o 'Emanuel', señalado como cabecilla de comisión del Frente 36. Junto a él fue detenida una mujer conocida como alias 'Zamanta' o 'La Flaca'.

#Atención En #Valdivia #Antioquia, fue capturado alias 'Lobo', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. El delincuente logró huir a inicios de año de un operativo del Ejército y era buscado por diferentes delitos. #MañanasBlu @ABDELAESPRIELLA @AndresJRendonC pic.twitter.com/Dx6yOvFJho — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 5, 2026

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Según información de inteligencia, alias ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión.

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, alias 'Lobo', por quien se ofrecían 100 millones de recompensa, es investigado por su presunta participación en diferentes hechos delictivos registrados en el Norte antioqueño, entre ellos, extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.



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Hay que mencionar que alias 'Lobo' estuvo a punto de ser capturado a inicios de año en el municipio de San Andrés de Cuerquia, operativo en el que fueron capturados dos integrantes de las disidencias y fueron incautados seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos y seis teléfonos celulares.

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Las autoridades sostienen que alias 'Lobo' se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales.

Las Fuerzas Militares indicaron que continuarán desarrollando operaciones para ubicar y capturar a otros integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá', con el objetivo de desarticular sus capacidades criminales y garantizar la seguridad de la población.