Capturaron a hombre condenado por el feminicidio de su expareja en El Bagre, Antioquia

Acciones de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en el Bajo Cauca antioqueño lograron dar con el paradero de uno de los hombres más buscados por el delito de feminicidio en esta subregión.

Se trata de Isaías Suárez Narváez, alias ‘Sebastián’, quien fue requerido por las autoridades en el municipio de El Bagre señalado de haber asesinado a su expareja sentimental, de tan solo 17 años de edad, en el municipio de Caucasia.

Los hechos ocurrieron en el barrio Pensilvania, en la vivienda de la suegra de la víctima, donde ‘Sebastián’ le propinó una puñalada en el corazón que acabó con su vida.



Investigación del caso por tres años

El comandante de la Policía en Antioquia, el coronel Óscar Rico, destacó la investigación que, por años, siguieron hasta dar con su paradero.

"De tres años de verificación, investigación y gracias a la recopilación de los elementos materiales probatorios, se logra expedir una orden captura y también el proceso tiene por parte del tribunal de la Sala de Decisión Penal de Medellín ya la condena de 500 meses de prisión", destacó el uniformado.

El Tribunal de la Sala de Decisión Penal de Medellín ya había emitido sobre el capturado una condena de 500 meses de prisión, 41 años y medio, que ahora deberá cumplir tras su judicialización.