Medellín se suma a marchas en respaldo al expresidente Uribe: gobernador anunció asistencia

Medellín también será epicentro de estas jornada de manifestaciones, convocada en el país por el partido Centro Democrático, luego de la condena de 12 años de prisión que profirió la juez 44 penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En recorrido partirá desde la Avenida Oriental con La Playa, en pleno centro de la ciudad, hacia la calle San Juan, para llegar al parque de las Luces, enfrente del centro administrativo La Alpujarra. El encuentro está pactado para las 9:00 de la mañana y al mismo ya confirmó asistencia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Al presidente Uribe tenemos que decirle que lo apoyamos, que desde Antioquia seguimos muy estrictamente apegados al valor democrático que él impregnó en todos y cada uno de los colombianos, el de la seguridad precisamente es un valor que hay que perseguir todos los días", destacó el mandatario.

Presidente @AlvaroUribeVel, Antioquia está con Usted.



Este jueves, 7 de agosto, marchamos por la libertad y la democracia.



Nos vemos en la Av. Oriental con La Playa. pic.twitter.com/udwjymQha9 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 6, 2025

En medio de rumores de presuntas presiones a trabajadores por parte de empresarios antioqueños para que asistieran a esta jornada, los cuales fueron desmentidos por los mismos, algunos gremios sí hicieron su adhesión oficial y públicamente, como Asocolflores, Camacol, Fenalco e Intergremial Antioquia. El representante a la Cámara Hernán Cadavid se refirió a la importancia que para su partido tiene esta manifestación.

"Marcharemos para rechazar esa persecución judicial, para pedir el respeto a sus garantías fundamentales vulneradas como todo el país lo vio. Además, también se cumplen dos meses de ese ruina atentado contra nuestro compañero Miguel Uribe que sigue luchando por su vida el 7 de agosto. Estaremos a un año de que termine y cese la horrible noche de este gobierno", añadió el congresista.

A nivel local, concejales de la ciudad también expusieron públicamente sus razones para asistir a la jornada y pidieron justicia por el expresidente. Desde la bancada del Centro Democrático hasta otros sectores como Creemos defendieron su inocencia e invitaron a salir a las calles.

Vale la pena recordar que también habrá otra jornada de protesta en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, programada para las 10:00 de la mañana en el parque La Martina.