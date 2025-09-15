Capturaron en Medellín a mujer señalada de homicidio de un menor en Sonsón, Oriente de Antioquia. Fue sorprendida en otro hecho delictivo en el que las autoridades capturaron también a su acompañante.



La Policía Metropolitana informó la captura de una mujer de 37 años, señalada como presunta responsable del homicidio de un adolescente, ocurrido en septiembre de 2024 en el municipio de Sonsón, Antioquia.

La detención se produjo en el barrio Estación Villa de Medellín, donde uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo sorprendieron en flagrancia a dos mujeres, de 37 y 43 años, cuando presuntamente hurtaban un teléfono celular avaluado en más de un millón de pesos, esto mediante la modalidad de cosquilleo.

Tras la verificación de antecedentes, las autoridades establecieron que una de las capturadas tenía un requerimiento judicial vigente emitido por un juzgado de Sonsón por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

“De acuerdo con las investigaciones, esta mujer estaría vinculada al homicidio de un adolescente de 16 años ocurrido el 23 de septiembre del año 2024 en en la vereda La Aldea del municipio de Sonsón, donde el menor fue atacado con un arma de fuego bajo la modalidad de sicariato, perdiendo la vida en este lugar de manera inmediata”, aseveró William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Ambas mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto, pero para el caso de la ciudadana con requerimiento judicial, un juez de control de garantías ya le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

