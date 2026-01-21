Capturaron en un parque de Itagüí a hombre vinculado con 38 homicidios en Antioquia

Luego de un operativo liderado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se logró la captura de un hombre de 26 años conocido como alias 'Flay', presunto integrante de La Terraza y vinculado con múltiples hechos criminales en el Suroeste antioqueño en donde era reconocido por su injerencia en el comercio de estupefacientes.

Según ha trascendido, el procedimiento se llevó a cabo en vía pública del Parque del Artista del municipio de Itagüí en donde uniformados pararon al hombre para un simple procedimiento de rutina y luego se dieron cuenta que tenía un requerimiento judicial vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

De acuerdo con el proceso que adelanta la Seccional de Investigación Criminal de Antioquia, alias 'Flay' tenía especial injerencia en el corregimiento Santa Rita de Andes, municipio en donde habría cometido una masacre como indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Se encuentra incluido en una investigación por su posible vinculación con un homicidio múltiple de cuatro personas en una finca ubicada en el municipio de Andes, en hechos ocurridos el pasado 19 de marzo de 2025", manifestó el uniformado.



Además de este hecho que es investigado por las autoridades correspondientes, hay otros 32 homicidios en los que alias 'Flay' estaría involucrado de una manera u otra, situación por la que fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Hay que destacar que durante el año pasado, en el departamento de Antioquia fueron capturadas diez personas pertenecientes a La Terraza.