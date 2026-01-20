Centro Democrático denuncia apagón durante acto político en parque de Itagüí: "Saboteo evidente"

En medio de la carrera política que se vive en Colombia por las elecciones que se llevarán a cabo a mitad de este año para la Presidencia de la República, son varios los candidatos que hacen campaña en plaza pública. Este lunes, el turno fue para el Centro Democrático, partido al que pertenece la candidata Paloma Valencia.

Encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hacia las 5:00 de la tarde de este lunes 19 de enero, llegaron al parque principal de Itagüí algunos concejales del Centro Democrático para dar a conocer las propuestas de la candidata a la Presidencia de este partido político.

De acuerdo con las denuncias hechas a través de redes sociales por Andrés Guerra Hoyos, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, poco después de que comenzó el evento público, las luces del parque principal permanecieron apagadas. Incluso, pidió a los asistentes que encendieran las luces de sus celulares como forma de rechazo.

“Si aquí estuviera presente y parado en esta tarima Gustavo Petro, o el senador Trujillo o Cepeda, este parque estaría iluminado desde las 6:00 de la tarde. Pero como es Álvaro Uribe y es la oposición, pues nos apagaron hasta la luz del parque principal”, manifestó.



Otro de los personajes de la política paisa que estuvo presente en el evento fue el concejal Sebastián López, quien manifestó su descontento con la situación y la calificó como un hecho que puso en riesgo la seguridad de los asistentes y de los corporados.

“Estábamos ayer en el parque principal de Itagüí. Llegamos con el presidente Álvaro Uribe hacia las cinco y media de la tarde y empezamos nuestro acto político. Obviamente, ya empezaba a anochecer, pero nunca se prendieron las luces del parque. El evento estuvo a oscuras todo el tiempo, lo que además pone en riesgo nuestra seguridad. Inmediatamente terminó el meeting político con el presidente Uribe, nos bajamos de la plataforma y prendieron las luces del parque. Un saboteo completamente evidente y es una vergüenza que la Alcaldía de Itagüí haya hecho eso con nosotros”, dijo al respecto.

La Alcaldía de Itagüí aseguró que desconocía que se hubiese programado un evento político ese día y explicó que la situación coincidió con el desmonte del alumbrado navideño, por lo que fue necesario interrumpir temporalmente el fluido eléctrico. La administración municipal insistió en que siempre está dispuesta a brindar garantías y respeto a todos los partidos políticos.

Al evento llegaron los políticos ya mencionados, el senador Esteban Quintero, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, algunos candidatos al Congreso de la República, varios concejales de Medellín y diputados de Antioquia, acompañados por alrededor de unos 300 asistentes.