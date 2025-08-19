Capturaron por segunda vez en un año a alias 'Sara', pareja de alias 'Ramiro', de las Disidencias

Autoridades en Antioquia confirmaron la captura en el municipio de La Estrella de alias 'Sara', presunta cabecilla de comisión de las disidencias de las Farc, frente 18, y compañera sentimental de alias 'Ramiro', cabecilla principal de esta organización que opera principalmente en el norte del departamento.

La captura se adelantó en un inmueble de cuatro pisos en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, hasta donde llegaron soldados del Gaula de la Cuarta Brigada, quienes, mediante orden judicial, capturaron a Sara Restrepo, alias Sara.

Es importante mencionar que esta mujer ya había sido detenida en julio de 2024, cuando se movilizaba en una caravana de la UNP en la vereda Porcesito, corregimiento de Porce, municipio de Santo Domingo, sector de Puente Gabino. Sin embargo, posteriormente fue dejada en libertad.

Según se pudo establecer, alias 'Sara' sería la compañera sentimental de alias 'Ramiro', cabecilla principal de esta subestructura, por quien la Gobernación de Antioquia ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa a quien brinde información que permita su captura.

“Alias Sara llevaba presuntamente ocho años en esta organización criminal y estaría vinculada a labores de inteligencia para adelantar confrontaciones armadas contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo en zonas rurales del municipio de Ituango”, aseguró el comandante encargado de la Cuarta Brigada, el coronel Luis Fernando Barba.

El alto oficial además señaló que esta mujer estaría relacionada con el cobro de extorsiones a la concesión vial encargada de la construcción de la vía que conectará el corregimiento de El Aro, en Ituango, con Puerto Valdivia, donde recientemente fueron instalados artefactos explosivos por parte de esta estructura con el propósito de afectar a la población civil y a los activos estratégicos de la región. La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización.