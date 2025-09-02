Cargos a exalcalde de Andes, Antioquia, por desvío de una quebrada que genera riesgo

Cargos a exalcalde de Andes, Antioquia, por riesgo en quebrada La Soledad tras ser desviada. La Procuraduría determinó que esta problemática puso en riesgo a varias familias de esa localidad del Suroeste del departamento.

La Procuraduría General de la Nación anunció que formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Andes, Antioquia, Carlos Alberto Osorio Calderón, por presuntas omisiones en su rol como coordinador y presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo.

Esto por la problemática generada por el desvío del cauce de la quebrada La Soledad, situación que habría puesto en peligro a varias familias de esa localidad del Suroeste del departamento.

De acuerdo con el Ministerio Público, por diferentes medios se alertó sobre el riesgo y las afectaciones que podría generar a futuro la desviación del afluente, sin embargo, en su momento el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo no habría adoptado las acciones necesarias para mitigar la amenaza, pese a la evidente posibilidad de que el crecimiento y desbordamiento de la quebrada afectara a la comunidad asentada en la zona.

De momento y mientras avanza el proceso disciplinario, el Ministerio Público calificó la aparente conducta del exmandatario (que se desempeñó como alcalde entre 2020 y 2023) como una falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima.