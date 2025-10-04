Cinco subregiones están en alerta en Antioquia por posibilidad de derrumbes o inundaciones

Las lluvias vienen entrando con fuerza a Antioquia, así como a otras regiones del país, por la segunda temporada del año, por lo que las autoridades regionales destacaron que están preparadas para la atención de las emergencias que se puedan presentar, no solo con la destinación de 16.000 millones de pesos, sino también con contratos de maquinaria amarilla y la identificación de puntos críticos.

Y es que previo a la semana de receso de vacaciones y el puente festivo de octubre, las organismos de gestión del riesgo tienen alertas en por lo menos cinco subregiones de Antioquia, ya sea porque están más propensas a derrumbes o a inundaciones.

"Las temporadas de mayor inundación siempre serán en el Bajo Cauca, Urabá, y las zonas que mayor dificultad van a tener con movimiento en masa son Occidente, Suroeste y el Oriente. Ya tenemos la identificación con estos escenarios de riesgo, cuáles son esos puntos críticos y, por supuesto, entonces, lo que haremos es tener ese monitoreo, insisto, para poder reducir el riesgo ante cualquier eventualidad", el director del Dagran, Carlos Ríos.

La Gobernación anunció que ya están también en marcha los contratos de ayudas humanitarias y asistencia técnica para los 125 municipios, además de la transferencia que se podrán hacer a los municipios, vía decreto, para la atención de emergencias.



Finalmente, desde el Dagran indicaron que con el apoyo de los consejos municipales y sistemas de información y tecnología, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mitigar riesgos y reducir el impacto de desastres, como ocurrió en Montebello, donde se logró proteger a 64 familias.

"Tenemos identificados esos puntos críticos del departamento, hoy con estas plataformas tecnológicas las vamos a monitorear 24-7. Vamos a reducir el riesgo de desastres monitoreando esos puntos para poder sacar a las familias que tengan algún riesgo precisamente con este monitoreo. Y cuando se materialice el hecho, es decir, cuando tengamos alguna emergencia, estas plataformas nos permitirán a nosotros en tiempo real poder tener una capacidad de respuesta mucho más óptima y poder obviamente salvaguardar la vida de todos, que es precisamente la génesis de la gestión del riesgo", destacó Ríos.