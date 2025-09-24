“Clamando a Dios que podamos tenerlos acá afuera”: familiares de 23 mineros atrapados en Antioquia

Sin descanso se sigue trabajando en el rescate de 23 mineros atrapados en un socavón en Segovia, Antioquia, donde hubo un derrumbe a unos 80 metros de la superficie. Gracias a un sistema de conductos están bien de salud y se han podido comunicar con sus familiares.

Dos días, llevan los 23 mineros sin ver la luz del sol, a pesar que sigue el trabajo sin descanso de sus compañeros que con ayuda de picos y palas, han trabajado durante dos noches para lograr el rescate de estas personas que están bajo tierra en la mina de oro de la empresa La Reliquia S.A.S.

Ese trabajo con Salvamento minero va un poco más de la mitad, donde han logrado remover gran cantidad de tierra luego del colapso de aproximadamente 15 metros en el acceso principal de la mina, ubicado a unos 80 metros de la superficie.

En la Verde El Manzanillo donde los mineros cumplen 48 horas atrapados, hay sentimientos encontrados, porque a pesar de la información que les han brindado, los familiares de los mineros sienten angustia al pasar las horas.



“Muy triste porque nuestros familiares están por allá abajo, o sea, sin saber qué es lo que están viviendo por allá. El momento que estamos viviendo acá afuera es un poquito duro porque hemos pasado más de 10 horas esperando. Nos han dado respuestas, nos dicen siempre lo mismo, orar mucho, tener mucha fe. O sea, nuestros familiares van a salir super bien de allá”, según relató Dayana Escobar, quien tiene a su sobrino atrapado en este socavón.

El sistema de ventilación sigue funcionando y por medio de mangueras se le ha suministrado a los 23 trabajadores comida y oxígeno, incluso algunos de los familiares por medio de un teléfono fijo que tiene conexión entre la superficie y la parte baja de la mina, han podido hablar con ellos.

Luz Arango, hermana de un minero de 59 años de edad, manifestó que ha sido un alivio tener la certeza que sus familiares sigan con vida.

“Sí, nos hemos comunicado con él desde ayer, pues la empresa nos los ha estado pasando porque gracias a Dios tienen comunicación allá adentro y pues ellos nos han comentado igual que lo lo han hecho los mismos de la empresa, les han pasado pues hidratación, alimentos”, afirmó Arango.

Ha sido otra larga noche para los familiares, pero hay expectativa que los 23 mineros logren salir con vida de la mona, así lo dijo Robinson Cano:

“Bueno, angustiado y un poco desesperado en espera de respuestas que las autoridades nos den, pero toca tener paciencia y esperar en el Dios que da la vida porque él tiene el control de todo. Clamándole y pidiéndole a Dios podamos tener eh a nuestros familiares acá afuera. A pesar de todo hay mucho acompañamiento”.

La misma esperanza la tiene Jorge Esteban Álvarez Garcés, jefe de Protección de la Reliquia S.A.S., quien aseguró que todo el proceso de rescate sigue siendo monitoreado.

“Queremos aclarar que estos mineros han estado en comunicación constante con sus familiares. Se les ha hecho el envío de alimentación, hidratación, mantas térmicas, alimentos y otros insumos que han permitido que se encuentren en buen estado de salud. Las condiciones del sistema de ventilación son óptimas para garantizar su integridad”, dijo Álvarez Garcés.

Vale la pena mencionar que la mina La Reliquia es una mina legal en Segovia, por lo que se encuentran trabajando de manera articulada con la Alcaldía para lograr la salida segura de todos los trabajadores.