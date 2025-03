Colombiano vive pesadilla en Suiza: está en UCI y no quieren renovar su seguro de viaje

Jainer José Arias vive en Medellín , pero está pasando por unos malos días en Suiza , país al que fue a visitar a su hermana y en donde permanece hace algunos días hospitalizado por complicaciones en su salud.

Blu Radio habló con la esposa de este hombre, Carolina Moná, quien indicó que están alarmados porque desde el pasado martes su marido se quedó oficialmente sin atención médica.

Lo que se ha podido conocer es que el 24 de febrero Arias empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, por lo que llamaron al seguro contratado con la agencia de viajes y, después de una larga espera, llegó hasta un hospital donde le informaron que había sufrido una aneurisma y que necesitaban realizarle algunos procedimientos médicos.

El hombre fue intervenido y estuvo algunos días en UCI y, después de varios procedimientos, fue llevado a una sala de cuidados especiales en donde permanece hasta hoy, un día después de que su seguro de viaje se venciera. Sin embargo, su esposa Carolina aseguró que la renovación no ha sido posible.

"Me he comunicado para solicitar una extensión de cuanto me costaba y a lo menos un tope más alto por si él requiere otra cosa. Los de la asistencia me mandan para donde los de la agencia, que ellos son los que tienen que hacer la petición de la extensión y los de la agencia dicen que no, que ellos negaron la extensión", explicó.

Lo que cuenta la familia de Jainer es que un mes atrás también hicieron el proceso de ampliación y este fue aceptado sin inconvenientes. No obstante, alegan que, como la atención médica del hombre ha costado cerca de 60.000 dólares, ahora entre la agencia y la aseguradora se están tirando, como se dice popularmente, la pelota para no hacer la renovación.

Ahora, y aunque el hombre está consciente y habla, la preocupación es que no podrá afrontar la recuperación en Suiza y tendría que ser enviado a Colombia, eventualmente. Carolina aseguró que hay un gran riesgo que su esposo regrese en estos momentos y que tampoco tienen cómo pagar las terapias en Suiza.

"Él ya queda sin seguro, porque es que nosotros en ningún momento se le estamos pidiendo de gratis, nosotros estamos exigiendo que no lo vendan, porque la rehabilitación allá es 42 mil francos, 42 mil francos que en este momento no nos tenemos", insistió la esposa de Jainer.

De momento, la familia de Arias anunció que interpondrá una tutela para que renueven el seguro del hombre, ya que, con el evento registrado, otra aseguradora no aceptará la atención.

Asimismo, esperan que la situación se pueda solucionar pronto para poder evitar que Jainer salga del centro asistencial en Suiza y pueda tener una recaída pocos días después de sufrir una complicación que lo tuvo en UCI.