Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Anorí ya dejan 22 familias desplazadas

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Anorí ya dejan 22 familias desplazadas

Autoridades locales hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que haga una intervención en la zona.

Desplazados.jpg
Desplazados, referencia.
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 27, 2025 01:05 p. m.

La situación de orden de público en el Nordeste antioqueño no mejora y por el contrario ha empeorado, teniendo en cuenta que luego de algunos combates que se reportaron en el municipio de Anorí, varias familias decidieron salir de sus viviendas por temor a caer en medio de las balas del Ejército nacional y el Clan del Golfo.

Según advierten desde Anorí, las familias de la vereda Providencia, donde murió un ilegal y tres soldados quedaron heridos, salieron desplazadas hasta el corregimiento Liberia de esta misma localidad, a la vez que otros núcleos se fueron a otros municipios.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, mencionó que en el territorio hay suma preocupación porque a parte del asesinato de 13 policías en Amalfi, ahora la violencia se trasladó a su municipio y a otros cercanos como Zaragoza.

"La gente salió corriendo, pasando el río Nechí para pasar a Cáceres, para pasar a El Bagre y a Zaragoza. Y los otros salieron hacia el corregimiento de Liberia, que es una zona en esa misma región", destacó el mandatario.

Por ahora en la zona no se han reportado nuevos combates o enfrentamientos entre grupos armados, sin embargo, desde Anorí ya activaron un plan de contingencia para atender a personas que posiblemente lleguen al casco urbano huyendo del conflicto armado que ha azotado al Nordeste antioqueño.

De momento, la Alcaldía de Anorí le pidió una intervención urgente al Gobierno nacional, en un sentido muy similar a lo que ya solicitó en repetidas ocasiones la Gobernación de Antioquia y es que la Fuerza Pública impacte de manera certera en el territorio antioqueño.

