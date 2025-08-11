Comenzó paro de empleados del ICBF en Antioquia: no frenan atención a niños

A pesar de que los sindicatos del ICBF en Antioquia confirman que van a cesar actividades a partir de hoy, la entidad aseguró que el servicio se continuará prestando con normalidad. Por ahora, avanza la mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo.



Servicio se continuará prestando con normalidad

La situación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia enfrenta uno de los momentos más complejos para los trabajadores que alegan hace varios meses que las dificultades en asuntos logísticos y financieros no les permite desempeñar su labor de la mejor manera. Aunque los sindicatos anunciaron un cese de actividades desde hoy, aseguran desde el ICBF que el servicio no se verá afectado.

Entre las razones para manifestarse y poner en riesgo la prestación del servicio están que en un año hubo un recorte presupuestal cercano a los 50.000 millones de pesos, así como las dificultades para reabrir el Centro Zonal Suroriente, que se incendió el año pasado y aún no ha sido puesto a disposición de las comunidades.

Diana Baloy, directora encargada del ICBF Antioquia, explicó que, recientemente, llegó una delegación para instalar una mesa de negociación que permita llegar a unos acuerdos. No obstante, mencionó que, aunque la protesta no ha cesado, la atención de los menores de edad no está en riesgo.

“Ni en los hogares infantiles ni en todo lo que tiene que ver, digamos, con atención a la primera infancia. Los servicios se van a frenar”, expresó.

Sobre las condiciones por las que se quejan los manifestantes también está que habrían demoras en la asignación de 120 plazas para Antioquia y que deberían ser nombradas en provisionalidad. Además, destacan el cierre de ocho instituciones que atendían a menores de edad que se encontraban resolviendo situaciones familiares.

Finalmente, y no menos importante para los trabajadores del ICBF, en el departamento no hay un director en firme, hecho que, incluso, ha denunciado el mismo gobernador Andrés Julián Rendón.