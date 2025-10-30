Con circular naranja buscan a dos fugados de estación de policía en Medellín

Con diferentes capacidades de Policía, las autoridades están tras la búsqueda de dos internos que escaparon a través de un hueco en la pared en el centro de detención de La Minorista, en el norte de Medellín.

Entre los fugados está David Flint Stone, un ciudadano estadounidense de 60 años, capturado en abril pasado por explotación sexual de menores, tras ser sorprendido con una adolescente de 15 años en una vivienda turística del barrio San Joaquín. El otro fugado fue identificado como Jhon Fredy Romero, de 48 años. Ambos permanecen prófugos y su paradero es desconocido.

"Se activaron todos los mecanismo, incluso tienen una circular naranja. Es un extranjero y un nacional, los cuales estamos en búsqueda. En la fuga no hubo agresión a policías", dijo Salomón Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Estos casos se conocen a pocas horas de otro ocurrido con Kevin Pérez Cano, de 23 años de edad, un recluso de la cárcel El Pedregal que aprovechó un descuido de los guardianes del Inpec mientras era atendido en el hospital La María, para escapar. Según se conoció, el recluso no había sido esposado durante el traslado.



Horas después, Kevin Pérez Cano regresó voluntariamente a la cárcel, donde ya se encuentra nuevamente bajo custodia.

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria en el departamento, señaló que la falta de insumos y medicamentos ha generado un aumento en los traslados médicos, lo que también incrementa los riesgos de fuga, además del déficit de personal en los centros carcelarios.

"Hoy el Inpec tiene un déficit de guardianes grandísimo, entonces también es importante precisar que los guardianes están trabajando también con las uñas y la crítica es para la Uspec porque no es posible que el director nacional del Inpec en medio de su gestión que lleva ahí en este tiempo es donde más fugas se han presentado en Colombia", criticó Carmona.

Las autoridades continúan la búsqueda de los dos internos fugados de La Minorista y revisan los protocolos de seguridad en los centros de reclusión de Medellín.