Con poca participación transcurrió la movilización de taxistas en Medellín

Aunque desde muy temprano se esperaban grandes traumatismos para la movilidad en Medellín y buena parte del Valle de Aburrá por cuenta de protestas convocadas por taxistas, fue poca la afluencia a esta convocatoria.

En zona como Niquía en el municipio de Bello y Jumbo de la carrera 65, al occidente de Medellín, sobre las 7:30 a.m. y 8:30 a.m. como horas pactadas de encuentro, no hubo ni siquiera pequeñas concentraciones y vías como la avenida Regional, la autopista Norte, entre otras, contaron con una movilidad fluida a lo largo de la mañana, según reportes de la Secretaría de Movilidad.

#Video nula la movilización de taxistas en #Bello y #Medellín, donde hubo muy poca presencia de conductores exigen a las autoridades acciones claras contra la ilegalidad en el transporte público individual. #MañanasBlu pic.twitter.com/wRiR4pkN9K — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 23, 2024

Llegando al mediodía sí se registraron varias movilizaciones principalmente por la avenida San Juan en dirección occidente-oriente hacia el centro de Medellín que incluso obligó al cierre por algunos minutos del deprimido cerca a La Alpujarra.

Otro de los puntos donde se registró movilización de taxistas fue en la avenida del Ferrocarril, cerca a la plaza Minorista, sin embargo, estas protestas transcurrieron sin mayores afectaciones a la movilidad y al orden público.