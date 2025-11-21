En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Consejo de Estado ordenó a Profi Invest entregar información sobre hoja de vida de Jorge Carrillo

Consejo de Estado ordenó a Profi Invest entregar información sobre hoja de vida de Jorge Carrillo

Según el concejal Alejandro de Bedout, habría inconsistencias en la hoja de vida del actual presidente de ISA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad