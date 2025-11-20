El Grupo Éxito se sigue expandiendo: abrieron en Medellín la primera boutique de Arkitect

En un 2025 que el Grupo Éxito denominó como satisfactorio en materia económica, desde Medellín se realizó uno de los anuncios más importantes para la marca textil Arkitect que tendrá en el Centro Comercial Los Molinos la primera boutique en Colombia, un espacio de 215 metros cuadrados.

Mencionan en el Grupo Éxito que el 93,9 % de las prendas de marca propia se confeccionan en Colombia a través de una red de 215 talleres ubicados en siete departamentos del país, que generan más de 10.000 empleos, el 75 % ocupados por mujeres.

El presidente ejecutivo del Grupo Éxito, Carlos Calleja, reconoció la importancia de la boutique que va a permitir ampliar el mercado que textil que solo en el 2025 dejó más de 1.4 billones de pesos en cerca de 45 millones de prendas vendidas.

"Estamos, por un lado, generando muchas oportunidades en el sector textil de trabajo y confección, y a la vez, con esto, estamos cada vez más democratizando la moda con el pueblo colombiano", indicó Calleja.



Por su parte, el Grupo Éxito resaltó que el negocio textil produce cerca de 22 millones de prendas al año bajo las marcas Arkitect, Bronzini, People, Custer y Bluss, consolidando su papel como uno de los principales dinamizadores del sector a nivel nacional. Además, se proyecta que las boutiques tengan una expansión gradual hacia otros centros comerciales del país y con potencial internacional.

Finalmente, la empresa reconoció que el tercer trimestre les dejó un crecimiento importante en todos los segmentos, es decir, en las ventas, utilidad y participación de mercado, mientas que se logró la ampliación del Viva Envigado, la apertura del Centro Comercial de Suba y las 46 reconversiones hacia marcas Éxito y Carulla, de otras marcas como Surtimax y Superinter.