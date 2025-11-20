En vivo
Antioquia  / El Grupo Éxito se sigue expandiendo: abrieron en Medellín la primera boutique de Arkitect

El Grupo Éxito se sigue expandiendo: abrieron en Medellín la primera boutique de Arkitect

Solo en el 2025 dejó más de 1.4 billones de pesos en cerca de 45 millones de prendas vendidas.

