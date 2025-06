Contraloría confirmó desfalco en Alcaldía de Apartadó; Fiscalía abrió investigación

Tras una auditoria, la Contraloría confirmó desfalco millonario en las cuentas de la Alcaldía de Apartadó. La entidad indicó que el caso tiene presunta incidencia disciplinaria y penal, por lo cual, la Fiscalía ya abrió una investigación.

La Contraloría General de Antioquia confirmó el desfalco millonario que asciende a los 3.500 millones de pesos, que desaparecieron de las arcas del municipio de Apartadó, durante la administración de Héctor Rangel, y dos alcaldes más que quedaron encargados cuando fue inhabilitado. La auditoría se desarrolló, luego de una denuncia formal presentada por el actual alcalde de Apartadó, Adolfo Romero.

En un informe preliminar, la Contraloría reveló la existencia de 49 transferencias electrónicas sin soporte legal, contable ni contractual, realizadas entre mayo de 2024 y abril de 2025. Los pagos fueron hechos a cuentas de terceros, principalmente a nombre de la empresa Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S., cuyos contratos reportados oficialmente no justifican los millonarios desembolsos.

Jaminton Vives, secretario de Educación de Apartadó, explicó que esta situación ya había sido denunciada por una funcionaria técnica; sin embargo, debido a la falta de control interno en la administración pasada, no se tomó ninguna acción frente a estas irregularidades.

"Algunos funcionarios no acataron el llamado de otra compañera que les decía constantemente mes a mes diciéndoles hay irregularidades corrijan y ella afortunadamente por escrito dejaba constancia de cada una de estas acciones y estos funcionarios no hicieron nada", indicó el funcionario.

El informe detalla que no solo se hallaron giros irregulares, sino también pagos duplicados a contratistas, depósitos por valores inconsistentes, operaciones sin respaldo contable y egresos no justificados. Jhonny Javier Valencia, secretario de Hacienda de Apartadó, indicó que debido al desfalco, varios proyectos sociales, de infraestructura vial y educativos no podrán desarrollarse.

"No tendremos cómo pagar la nómina porque esos recursos van a ser faltos. En este momento no hay cómo hacer inversión en el municipio. Los puentes, las carreteras, todos estos proyectos de inversión este 2024 no se podrán desarrollar. Tendrán que ser planeados para una próxima vigencia", expresó el secretario.

La Contraloría advirtió que en este caso hay una posible configuración de delitos como peculado por apropiación y concierto para delinquir. Uno de los casos más evidentes es el doble pago de una misma cuota contractual a un proveedor, por valor de más de 10 millones de pesos y medio, una cuota que no tenía documentos que justificaran la segunda transferencia.

Vale la pena recalcar que la entidad indicó que el caso tiene presunta incidencia disciplinaria y penal, por lo cual, la Fiscalía ya abrió una investigación.