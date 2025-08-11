Cuatro pelotones del Ejército reforzarán la vigilancia en la cuenca del Bajo San Juan, Chocó

La Gobernación de Chocó tomó medidas urgentes para reforzar la seguridad de Sipí, donde la Estación de Policía fue hostigada por el ELN durante varias horas.

En Nóvita, donde hay amenazas a la población, civil piden con urgencia la intervención de las autoridades.

La situación de orden público en Chocó ha generado una creciente preocupación entre diferentes autoridades que han tenido que afrontar en un mes un paro armado, amenazas a las tiendas D1 y hasta hostigamientos a la Fuerza Pública, todo orquestado por el ELN.

Precisamente, el último hecho ocurrió en el municipio de Sipí, en donde la Estación de Policía fue gravemente atacada durante varias horas.

Ante estos hechos se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde, por ejemplo, se anunció que cuatro pelotones de soldados reforzarán en los próximos días la vigilancia en la cuenca del Bajo San Juan.

Pero no es solo lo que vive Sipí, en el municipio de Nóvita están en alerta permanente por amenazas a la población, con el agravante que los lugareños aseguran que la Fuerza Pública se ha reducido en la zona. Por esta situación realizaron una manifestación pidiendo mayor apoyo de las autoridades.

Ante este pedido y teniendo en cuenta que el orden público se ha vuelto en una prioridad para las autoridades departamentales, la Gobernación de Chocó manifestó que, tanto en Nóvita como en Sipí, habrá permanencia y reforzamiento de la presencia militar y policial en las cabeceras municipales.

Se espera con estas medidas tomadas de manera extraordinaria se logre mitigar la presencia del ELN en el departamento y que así vuelva la tranquilidad para los habitantes de los municipios antes mencionados, así como a los transportadores que siguen con el temor de ataques armados en las principales vías de Chocó.