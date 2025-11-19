En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Moción de censura a mindefensa?
Verónica Alcocer
Selección Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Defensa de la Selección Colombia Daniel Muñoz despidió a uno de sus mejores amigos en Bello

Defensa de la Selección Colombia Daniel Muñoz despidió a uno de sus mejores amigos en Bello

Se trata de uno de los amigos de la niñez , Sebastián Ríos Torres, un joven muy querido en el sector, que falleció, luego de complicaciones en su salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad