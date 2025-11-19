Defensa de la Selección Colombia Daniel Muñoz despidió a uno de sus mejores amigos en Bello

El jugador de la Selección Colombia y el equipo inglés Crystal Palace, Daniel Muñoz, sorprendió a los habitantes de Niquía, en Bello, al unirse a la multitudinaria despedida de su amigo Sebastián Ríos Torres, un joven muy querido en el sector, que falleció luego de complicaciones en su salud.

Cientos de jóvenes salieron en motos, con música, pólvora y bengalas y vestidos de blanco para acompañar el sepelio de Sebastián.

El evento estuvo acompañado por el defensa de la Selección Colombia Daniel Muñoz, quien con su presencia emocionó profundamente a la comunidad, que lo recibió entre lágrimas, aplausos y expresiones de gratitud por participar en el homenaje.

Igualmente, dio unas palabras a los familiares y amigos que estuvieron en la iglesia y, posteriormente, en un cementerio al norte del Valle de Aburrá.



Daniel Muñoz deja la concentración con la selección para asistir al entierro de un amigo.



Cuando la familia y lo humano va más allá del fútbol... Ay Luchito, lo que tienes de crack te faltó de humanidad con Diogo Jota.



Crack en la cancha, en la tribuna y en la vida, Dani 💚🏴‍☠️ pic.twitter.com/ySzX0HeiMt — Julian E Prieto G (@jepg_49) November 18, 2025

En medio de una gran caravana se presenció un ambiente combinó dolor, nostalgia y una enorme muestra de cariño: motos acelerando, camisetas levantadas y las canciones que Sebastián solía escuchar.

El desplazamiento masivo dejó completamente detenido el movimiento habitual de Niquía.

Las autoridades realizaron acompañamiento preventivo durante todo el recorrido, mientras la comunidad vivía una despedida que, según muchos, quedará marcada para siempre en la historia del barrio y del municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.