Demanda de transporte terrestre sube 5% en Antioquia por contingencia de vuelos

En el aeropuerto José María Córdova en Rionegro reportaron solo dos vuelos cancelados con destino a Bogotá que estaban programados para las 3 de la tarde y 7:55 de la noche, pero, ambos fueron reprogramados para el día de mañana.

Sin embargo, a raíz de la situación e incertidumbre de los usuarios, Zamir Echeverri Zeballos, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros explicó que desde la noche anterior comenzó a notarse un incremento sostenido en la compra de tiquetes, principalmente en los trayectos Medellín–Bogotá, Medellín–Costa Atlántica, Medellín–Santander, Medellín–Tolima y Huila, y hacia el Valle del Cauca.

Según Echeverri, los mayores picos se están presentando en horarios nocturnos, donde la compra de pasajes es más alta y podría llevar a que, durante este fin de semana, la demanda aumente.

"Hemos visto que ha aumentado la compra de los tiquetes, posiblemente podamos llegar entre un 15 y un 20% en este fin de semana y estamos preparados con todo el parque automotor, lo cual solicitamos pues a los usuarios que lleguen con tiempo a las terminales de transporte vamos a tener disponibilidad de vehículos para poner buses adicionales en estas rutas", aseguró.



El dirigente gremial aseguró que el sector está preparado con todo el parque automotor, especialmente en la ruta Medellín–Bogotá, donde hay disponibles 3.800 sillas permanentes, con capacidad de aumentar hasta en un 30 o 40% si la demanda lo exige.

También recomendó a los viajeros llegar con tiempo a las terminales, comprar sus tiquetes directamente en taquillas o en las páginas web oficiales, y tener en cuenta que las empresas están listas para poner buses adicionales en las rutas más solicitadas.