Denuncian amenazas de muerte contra líder reclamante de tierras en Turbo, Antioquia

La Fundación Forjando Futuros denunció públicamente algunas amenazas en contra de Vanderley Quintero, líder social y reclamante de tierras en Turbo. Según se explica hace algunos días el hombre fue seguido por hombres en motocicletas y luego fue víctima de algunas agresiones verbales en donde lo llamaban “guerrillero”.

Además, en redes sociales que se ha mencionado en constantes oportunidades a Hoover Quintero, padre del hoy amenazado y defensor de la lucha por las tierras campesinas, y quien fue asesinado en 1993. En las intimidaciones que han surgido se lee, “que no no repita la historia de su papá porque terminará igual que él, asesinado”.

El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, lamentó los hostigamientos a la vez que le pidió a diferentes entidades que se brinden las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de Vanderley Quintero.

"No queremos que se repita la historia ahora con sus hijos, que sean objeto de amenazas, asesinatos o daños a su integridad. Debe la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección garantizar la seguridad de esas familias", declaró Vega.

Aunque las amenazas actuales tienen que ver con señalamientos como despojador de tierras y “guerrillero”, no es la primera vez que el hombre sufre amenazas, ya que cuando se hizo la restitución de tierras de Puerto Pisisí ya había sido intimidado por desconocidos.

Finalmente, la Fundación Forjando Futuro relató que al contrario de lo que se le acusa a Quintero, su familia fue favorecida con una compensación de tierras donde se construye Puerto Pisisí, no obstante, hasta hoy no se ha cumplido el acuerdo.