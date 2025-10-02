Denuncian presunto uso irregular de 3.000 hectáreas de la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo

Una grave denuncia dio a conocer recientemente el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien tras recorrer predios de la reconocida Hacienda Nápoles, en el corregimiento de Doradal, cuestionó esta entrega en comodato hecha a la Alcaldía de Puerto Triunfo, pues presuntamente se está presentando una ocupación irregular de buena parte de los predios.

Y es que de acuerdo con Harman, solamente se estaría utilizando turísticamente un 10 por ciento de las hectáreas que en total tiene el predio del extinto narcotraficante Pablo Escobar, lo que si bien ha traído desarrollo turístico a la región, la entidad del orden nacional espera saber en qué se está destinando la demás extensión de tierra, que había sido designada para fines agropecuarios.

"En nombre de la explotación de más de más o menos 300 hectáreas de la hacienda Nápoles, aquí lo que se quiere es legalizar la indebida ocupación de más de tres mil hectáreas, que lo que sabemos es que se ha convertido en un negocio de turno de distintas administraciones municipales en el marco de este importante ejercicio", expuso.

El director le solicitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los folios que hacen referencia a este proceso.



"Ni siquiera es de esta administración, es de muchas otras que en el pasado han venido administrando esos folios que entregó en su momento en el 2007 la Sociedad de Activos Especiales. Con la inspección detallada que vamos a desarrollar, pues vamos a dar cuenta si en verdad se cumplió la finalidad de la resolución de transferencia o por el contrario que lleva más de 20 años engañando al país", indicó.

Se espera que en las próximas horas se pronuncie la Alcaldía de Puerto Triunfo, pues si bien Harman aclaró que se trata de muchas alcaldías que han pasado en las últimas décadas por esta localidad y que presuntamente habrían cometido irregularidades, entes de control también podrían pedir respuestas ante el uso del suelo.