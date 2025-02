Denuncian que empresa de transporte no responde a heridos de accidente en vía Medellín-Bogotá

Un mes después del aparatoso accidente en la vía Medellín-Bogotá que cobró la vida de tres personas que iban en un bus, familiares de las víctimas denuncian que la empresa de transporte no ha respondido. Contraparte asegura que están a la espera de que se facturen procedimientos médicos para asumirlos.

En la madrugada del pasado 4 de enero un bus de la empresa Rápido Ochoa cayó al vacío desde un puente cuando cubría la ruta Medellín-Bogotá a la altura de la vereda La Josefina en el municipio de San Luis. Pero el aparatoso accidente que dejó tres personas muertas y al menos 39 heridas se convirtió en un verdadero tormento para sus familiares.

Esto porque aseguran que la compañía propietaria del bus sigue sin asumir las responsabilidades correspondientes en lo ocurrido, en especial frente al tratamiento médico de varios de los heridos que vienen siendo asumidos por sus mismos allegados.

Este es el caso de Lorena Villarraga, quien en la situación perdió a su hermana Geraldine, pero además un mes después su padre Libardo Gómez, de 71 años de edad, y su sobrino de 14 años, Matías, siguen en recuperación.

“Nunca hemos visto el acompañamiento de dicha empresa y donde una respuesta como 'no existe un muro de contención', no es una respuesta. Nos arrebataron la vida de mi hermana y no solo de mi hermana, sino de otras personas porque hubo tres fallecidos. Somos tres familias las que estamos en esta misma tragedia", relató.

Villarraga aseguró que hasta el momento no han obtenido una respuesta oportuna por parte empresa que permita tanto reconocer los perjuicios causados por la muerte de su hermana como los altos costos que implica la atención médica particular de su padre y su sobrino.

"Mi papá está muy herido y mi sobrino todavía no ha recibido la atención médica que requiere. ni el Soat ni la aseguradora de la empresa, nadie se ha comunicado con nosotros", agregó.

Ante esta denuncia, Rápido Ochoa aseguró que sí ha tenido voluntad desde el primer momento de responder por lo ocurrido y que a pesar de explicarle a los afectados el proceso de reclamación a través del Soat y otros seguros, estos han optado por asumir las atenciones respectivas de manera particular.

Además, agregaron que han solicitado las facturas de los procedimientos médicos para cancelarlas, pero apenas hace pocos días apenas recibieron una cotización de una cirugía que deben realizarle a Libardo, la cual aseguraron asumirán cuando esté facturada.