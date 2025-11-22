En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desarticulan red dedicada al expendio de drogas en Medellín; fueron capturadas 13 personas

Desarticulan red dedicada al expendio de drogas en Medellín; fueron capturadas 13 personas

Según las autoridades, los capturados eran integrantes del grupo delincuencial común organizado La Raya, entre ellos, coordinadores de esta estructura delincuencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad