Desarticulan red dedicada al expendio de drogas en Medellín; fueron capturadas 13 personas

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desarticuló una red dedicada al expendio de estupefacientes en el Suroccidente de Medellín. En el operativo fueron capturadas 13 personas, integrantes del grupo delincuencial común organizado La Raya, entre ellos, coordinadores de esta estructura delincuencial.

La investigación, que se extendió por cerca de 10 meses, permitió identificar roles, rutas y puntos de distribución de la organización en la comuna Guayabal. Durante el operativo se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento, así como procedimientos en vía pública.

Entre los detenidos se encuentran alias 'Chucho' y su madre, quienes, presuntamente, coordinaban toda la operación criminal y administraban el suministro de droga hacia expendedores y campaneros. Los demás capturados, de entre 20 y 50 años, cumplían funciones de vigilancia, distribución y venta.

"Evidenciamos que este grupo procesaba y dosificaba el estupefacientes en una de las viviendas allanadas para posteriormente distribuirlos en cuatro puntos de expendio ubicados en el barrio Cristo Rey, del Suroccidente de la ciudad de Medellín. Dentro de los capturados se encuentran quienes serían los coordinadores principales de este engranaje delincuencial", manifestó el general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



En los hechos fueron incautados alrededor de mil gramos de marihuana, elementos para la dosificación y dos celulares usados para coordinar la venta. Según la Policía, las sustancias eran preparadas en un inmueble que funcionaba como centro de acopio y luego distribuidas en cuatro puntos de expendio.

Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.